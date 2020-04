Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao steunen Voedselbank

178 Gedeeld

Doneren kan via: https://www.ksd.cw/ned

Door het uitbreken van COVID-19, veroorzaakt door het Corona-virus, bevindt Curaçao zich in een economische crisis. Door de Coronacrisis dreigen 50.000 mensen onder de armoedegrens te komen.

Het platform Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao is een hulpactie gestart waarbij alle bestaande organisaties samenwerken en daarbij hun eigen netwerken blijven bedienen.

De samenwerkende organisaties zijn:

Fundashon Kòrsou Solidario i Duradero

de Voedselbank Curaçao

Unidat di Bario Kòrsou

Caritas (Pastoral Social Caritas Willemstad)

Human Rights Defense Curaçao

Aliansa Curaçao

Rotary Club Willemstad

Doel is voedselpakketten te bezorgen waar ze nodig zijn, maar wel in achtneming van alle maatregelen die door de overheid zijn genomen om verspreiding van het Coronavirus te beperken en gebruikmakend van de bestaande netwerken die de verschillende organisaties hebben.

Het platform werkt nauw samen met het Ministerie van SOAW waar een groot deel van de mensen die hulp nodig hebben bekend is. Zo ook het netwerk van het Rode Kruis en de Sentronan di Bario.

De Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao zijn begonnen met produceren van pakketten. Vrijdag 10 april zijn 850 pakketten gemaakt, waarvan 500 op verzoek van het Ministerie van SOAW en 350 voor de Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao. Deze pakketten zijn nog voor de Paasdagen gedistribueerd. Deze productielijn van voedselpakketten is nu operationeel en zal komende weken draaien.

Aanmelden voor een voedselpakket

Voor een optimale coördinatie zijn er drie kanalen waar je je aan kan melden.

Human Right Defense Curacao 696 2523 : vooral voor migranten.

: vooral voor migranten. Voedselbank 529 1919 (Whatsapp): je bent momenteel in acute nood en hebt geen eten.

je bent momenteel in acute nood en hebt geen eten. SOAW 510 2044: Je komt rond maar het is niet genoeg.

Wie niet geregistreerd is bij het SOAW of andere hulporganisatie kan zich via Whatsapp 529 1919 melden bij de Voedselbank voor een voedselpakket. Geef dan de volgende gegevens van je door:

Naam.

Achternaam.

Adres.

Sedulanummer

Telefoonnummer.

Aantal personen binnen het huishouden.

Aantal minderjarige kinderen binnen uw huishouden.

Uw motivatie waarom u dringend hulp nodig heeft.

Ontvangt u een uitkering of andere vorm van inkomen? Ja/Nee

De Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao nemen dan je hulpvraag in behandeling.

