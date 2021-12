Samenwerking De Haagse Hogeschool en Aruba, Curaçao en Sint Maarten bekrachtigd

15 Gedeeld

v.l.n.r. Guillfred Besaril – Gevolmachtigd minister van Aruba, Rene Violenus – Gevolgmachtigd minister van Sint Maarten, Carlson Manuel – Gevolmachtigd minister van Curaçao en Liduine Bremer – Faculteitsdirecteur Bestuur, Recht en Veiligheid

Vlak voor Koninkrijksdag op 15 december hebben vertegenwoordigers van De Haagse Hogeschool en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten een overeenkomst getekend om gezamenlijke ambities vast te leggen.

Als enige onderwijsinstelling in Nederland biedt De Haagse Hogeschool sinds 2019 een minor over het Caribisch deel van het Koninkrijk aan. Die is te volgen aan de faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid.

‘Werken binnen Koninkrijksverband vraagt om specifieke kennis en vaardigheden,’ zegt Marcel Daniëls, docent Bestuurskunde en Overheidsmanagement op de Hogeschool. Hij name het initiatief tot de minor. “Verbinding met de dagelijkse praktijk is cruciaal. Daarom is het zo mooi dat we de samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten nu hebben bekrachtigd in een overeenkomst met de eilanden zelf.”

Bedoeling is om gezamenlijk in kaart te brengen wat de behoeften zijn in de praktijk, en geven die een plaats in het onderwijs. “Zo vergroten we de kennis van elkaars situatie, en daarmee ook het wederzijdse begrip”, zegt Daniëls.

De minor is er dankzij Daniëls gekomen omdat hij zag dat er in het onderwijs nauwelijks aandacht was voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Om studenten – toekomstige beleidsmakers – daar meer over te leren, en om de samenwerking tussen Nederland en de eilanden te verbeteren, werd vervolgens de minor Koninkrijkszaken in het leven geroepen.

Samenwerking bekrachtigd

Rondom de ondertekening van de overeenkomsten kwamen de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen met betrokkenen van de Haagse Hogeschool en enkele studenten die de minor hebben gevolgd.

Naast de minor wordt er inmiddels, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, ook een meerdaagse cursus aangeboden aan ambtenaren. Ook voor die leervorm is veel belangstelling. De minor zelf wordt uitgebreid naar een programma van zes maanden. Ook daarbij werkt De Haagse Hogeschool samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die aansprekende praktijkopdrachten verzorgen, naast werkbezoeken en gastdocenten.

“Uniek aan de samenwerking, met het ministerie en nu ook met de eilanden zelf, is dat de minorstudenten zich niet alleen buigen over de achtergrond en over theoretische kwesties, maar dat ze ook daadwerkelijk opdrachten voor de eilanden gaan doen”, zegt Daniëls.

“Dat maakt de samenwerking heel specifiek en relevant, zowel nuttig voor de studenten als voor de eilanden. Op De Haagse Hogeschool leiden we wereldburgers op die straks het verschil kunnen maken. Die hun weg kennen binnen het hele Koninkrijk.”

Doorslaggevend

Een van hen is 23-jarige derdejaars bestuurskundestudent Julian Brouwers. Hij volgde dit jaar de minor en hoopt binnenkort aan de slag te gaan voor de vaste commissie Koninkrijkszaken van de Tweede Kamer. “Het mooie van de minor is dat hij heel praktijkgericht is: je kunt gelijk in gesprek met mensen uit de top van het vakgebied, van gevolmachtigde ministers tot Tweede Kamerleden.”

“Je staat er direct heel dichtbij. Mede daardoor, en door de studiereis naar Curaçao, begrijp ik veel beter hoe het Koninkrijk in elkaar zit. Ik was al geïnteresseerd in de relaties met het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar nu weet ik het helemaal zeker: dit is het dossier waarop ik stage wil lopen en waar ik afstudeeronderzoek in wil doen. De minor was daar doorslaggevend in”, zegt Brouwers.