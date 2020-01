Samenwerking haven Willemstad met Rotterdam stapje dichterbij

24 Gedeeld

WILLEMSTAD/ROTTERDAM – Curaçao wil een strategische samenwerking met de haven van Rotterdam. Gesprekken daarover zijn deze week opnieuw van start gegaan.

Eind 2018 is er al een Memorandum of Understanding getekend tussen het Curaçaose havenbedrijf, Curaçao Ports Authority (CPA) en de Port of Rotterdam (PoR).

Afgelopen week heeft een delegatie van de regering van Curaçao met leidinggevenden van het Rotterdamse bedrijf afgesproken dat partijen ook de mogelijkheid voor een aandelenparticipatie van 20 procent van Rotterdam in CPA bestuderen.

Strategische partner

CPA ziet in PoR een belangrijke strategische partner met de kans op uitgebreide uitwisseling van kennis en ervaring, training en informatie ten behoeve van een duurzame ontwikkeling en groei van de Curaçaose haven en economie, wat gepaard gaat met uitbreiding van de werkgelegenheid.

Voor Rotterdam biedt dit een kans om zijn internationale netwerk uit te breiden, een permanente aanwezigheid op het eiland te verwezenlijken en duurzame havenontwikkeling te introduceren.

Bovendien levert het zo een bijdrage aan de koninkrijksrelaties tussen Nederland en Curaçao.

Huiswerk

Partijen zien grote voordelen voor allebei bij nauwere onderlinge samenwerking, maar voordat dit zover is moet aan beide zijden nog wel het nodige huiswerk worden verricht.

De verwachting is dat het zwaartepunt van de onderhandelingen later dit jaar zal liggen. Parallel aan deze onderhandelingen is het plan dat het Algemeen Pensioenfonds Curaçao haar deelname in CPA uitbreidt naar een die gelijk is aan die van de haven van Rotterdam.

De Curaçaose overheid behoudt de meerderheid van de aandelen in CPA.