Samenwerking Ride for the Roses en de Bloemhof Experience Art auction in kader Art for the Roses

WILLEMSTAD – Geleidelijk aan worden de contouren zichtbaar van het in oktober en november dit jaar samen met Landhuis Bloemhof te organiseren kunstproject Art for the Roses dat resulteert in een veiling van kunstwerken voor het goede doel: kankerbestrijding.

Het Art for the Roses interdisciplinair kunstproject vindt plaats van 20 oktober tot en met 19 november bij Landhuis Bloemhof, de Kathedraal van Doornen en Number Ten. Alle partners op het terrein van Bloemhof doen mee. Een maand lang zullen de activiteiten in het teken staan van deze fundraising.

Op het programma staan: de groepsexpositie Art for the Roses met veiling, een Kick-off diner bij Number Ten, het Roses concert in samenwerking met de Kathedraal van Doornen en Number Ten, een Kerstmarkt, een filmavond van Hòfi Cinema, workshops Intuïtief Schilderen in samenspraak met het Prinses Wilhelminafonds, meet the artist ochtenden, een Bloemhof by Night event waaraan kunstenaars uit verschillende andere disciplines worden uitgenodigd deel te nemen en gedurende de hele maand zal er een speciale Roses versnapering te krijgen zijn bij Number Ten.

Roos erin verwerkt

De opdracht aan de deelnemende kunstenaars van de groepsexpositie luidt dat zij een kunstwerk moeten inleveren waarin op de een of andere manier een roos is verwerkt. Deze kunstwerken worden tentoongesteld bij Landhuis Bloemhof.

Voor elk verkocht werk ontvangt de kunstenaar een vast bedrag, plus tien procent van de meeropbrengst bij de veiling. Voor deze constructie is gekozen om kunstenaars te steunen mede, omdat ook zij zwaar te lijden hebben gehad als gevolg van de Covid-restricties.

Hun kunstwerken zullen bij deelname uiteraard de nodige publiciteit krijgen via de (tegen die tijd hernieuwde) website van Ride for the Roses en via sociale media. Bovendien kan iedereen de kunstwerken bekijken bij Landhuis Bloemhof. De expositie Art for the Roses zal worden afgesloten met een veiling onder leiding van auction masters, zelf ook actief in de kunst, te weten Dimitri Cloose en Michèle Russel-Capriles. Het kunststuk gaat uiteindelijk naar de meestbiedende nieuwe eigenaar waarmee tegelijkertijd een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan het goede doel.

Muziek, woordkunst, theater, dans

Op een schrijven van Landhuis Bloemhof, volmondig ondersteund door het bestuur van stichting Ride for the Roses, om mee te doen aan de Art for the Roses groepsexpositie werd direct enthousiast door bekende en minder bekende artiesten gereageerd.

In aanloop naar de veiling op de laatste dag van de expositie worden er bij Landhuis Bloemhof en de Kathedraal van Doornen diverse activiteiten georganiseerd die eveneens in het teken staan van Art for the Roses. Naast beeldend kunstenaars zijn kunstenaars van andere disciplines uitgenodigd om mee te doen zodat er een veelzijdig maandprogramma kan worden opgesteld. Opgeven kan nog altijd via [email protected]

Fondsenwerven

Het Art for the Roses interdisciplinair kunstproject zal een maand lang aandacht vragen voor kankerbestrijding op Curaçao. Met de kaartverkoop voor alle activiteiten en de bijdragen via de Roses versnapering van Number Ten wordt bijgedragen aan de fondsenwerving. Het programma zal divers zijn waardoor er voor elk wat wils is om van te genieten en om ervoor te zorgen dat elke portemonnee kan bijdragen aan het goede doel. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Save the dates

22 oktober Opening Art for the Roses groepsexpositie

22 oktober Kick-off Roses diner Number Ten

27 oktober Hòfi Cinema met films van en over Rina Penso

4 november Roses Concert Cathedral by Night

5 november Kerstmarkt Bloemhof

11 november Bloemhof by Night Experience

15 november Boekpresentatie ‘Curaçao, my lasting love affair’ van Bea Moedt

19 november Veiling Art for the Roses