Gezondheidszorg Samenwerking tussen Aruba en Curaçao voor longoperatie Redactie 25-05-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Een belangrijke mijlpaal in de medische samenwerking binnen het Caribisch gebied is recent bereikt in het Horacio Oduber Hospital (HOH) in Aruba. Het ziekenhuis nodigde een chirurg uit Curaçao uit voor een gespecialiseerde longoperatie.

Algemeen chirurg, Yuri Casseres, heeft Nicole Boyé, long- en colorectaal chirurg, uitgenodigd om te assisteren bij deze complexe operatie in Aruba. Dit soort zijn operaties bij uitstek geschikt voor samenwerking tussen chirurgen, gezien de complexiteit ervan. Bovendien kon de patiënt op Aruba blijven, omringd door familie, in plaats van naar het buitenland te moeten.

De samenwerking die HOH heeft binnen de regio met verschillende zorgorganisaties, waaronder de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA), heeft als doel om gespecialiseerde zorg in de toekomst te waarborgen en de kwaliteit en beschikbaarheid van deze zorg te coördineren en optimaliseren.

Het betrof een zogenaamde ‘kijkoperatie’, waarbij een deel van de long werd verwijderd om de ademhaling van de patiënt te verbeteren. Dit was de eerste keer dat dit type operatie in Aruba werd uitgevoerd, waarbij het longvolume via een kijkoperatie werd verminderd.

Samenwerking

Samenwerking, vooral tussen de eilanden, verbetert het niveau van zorg voor longgerelateerde aandoeningen en meer, aldus het HOH. Samenwerking tussen de eilanden blijft een uitdaging, maar dit soort stappen, hoe klein ook, maken uiteindelijk een groot verschil. Dr. Boyé en Dr. Casseres tonen aan dat kennisuitwisseling een positieve impact heeft en in dit specifieke geval helpt om de zorg op Aruba te verbeteren.

Deze samenwerking markeert een belangrijke stap voorwaarts in de medische zorg op de eilanden, zegt het ziekenhuis. Het succes van de operatie en de positieve ervaring van beide chirurgen benadrukken het potentieel voor verdere samenwerking en kennisuitwisseling.