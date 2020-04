Samira Rafaela zet zich in voor Europese steun voor de overzeese gebieden

93 Gedeeld

Brussel – Naar aanleiding van de crisis die is ontstaan door het uitbreken van de COVID-19 crisis (Coronavirus) heeft Europarlementariër Samira Rafaela meerdere acties ondernomen om de belangen van de Landen en Gebieden Overzee (LGO’s), waaronder het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden, te verdedigen.

In het contact met de Europese Commissie doet zij een beroep op solidariteit met de LGO’s en vragen zij om hulp bij de aanvraag van bestaande fondsen. Daar bovenop vraagt Rafaela om een voorstel voor uitzonderlijke ondersteuning van de LGO’s in deze crisis. De Europese Commissie heeft inmiddels aangegeven dat er beperkt gebruikt mag worden gemaakt van het Europees Ontwikkelingsfonds.

Hierin trekt Samira Rafaela op met haar Franse collega Stéphane Bijoux, met wie zij eerder een Friendship Group heeft opgericht voor de LGO’s. Samen roepen zij de Europese Commissie op om bestaande Europese fondsen voor de LGO’s open te stellen. Dus ook voor het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dit is echter niet genoeg om de huidige crisis te lijf te gaan. Wanneer het Europees Parlement bijeenkomt om te debatteren en te stemmen over een resolutie over de Coronacrisis zal Samira Rafaela zich ervoor inzetten dat de LGO’s hierin worden opgenomen en zal zij oproepen tot verbeterde financiering.

Samira Rafaela: “De COVID-19 crisis raakt alle hoeken van de wereld en daarmee alle delen van ons koninkrijk. De gevolgen voor de wereldeconomie zijn haast zonder precedent. We moeten alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat we gezond blijven en om onze economie, inclusief die van de LGO’s, op korte en lange termijn veilig te stellen. Ik blijf mij daar hard voor maken.”