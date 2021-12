Sandmapping in naar Punda en Otrobanda

1 Delen

Overmorgen, op 8 december gaan studenten van het Instituto Buena Bista de straatkunst performance Sandmapping uitvoeren op vijf routes in Punda. De groep loopt daarna via de Pontjesbrug en onder begeleiding van de PCD brassband naar Het Brionplein, waar een finale composite uitgevoerd wordt.

Tijdens deze straatkunst performance maken de studenten op straat cirkels van zand, als een passer op papier. Met niet meer dan een touw en een fles met zand vragen ze voorbijgangers hun been te lenen om het middelpunt van de cirkel te zijn.

De cirkels van zand zijn tijdelijk, de wind en wandelaars laten de tekeningen snel weer vervagen. Magisch op het ene moment, vervaagd op het andere.

De studenten verbinden met deze straatkunst performance de stad met de mensen die er gebruik van maken.

Dit project, dat eerder internationaal is uitgevoerd op centrale plekken in bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag en Parijs, is opgezet en wordt begeleid door het kunstenaarsduo PolakVanBekkum dat op dit moment een residentie doet bij IBB op Curaçao.