Sargassum wordt op Curaçao in de toekomst biofuel

WILLEMSTAD – Sargassum op Curaçao moet in de toekomst verwerkt worden tot biofuel. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen in reactie op vragen vanuit het Interparlementair Overleg, IPKO. De plaats waar dat zou moeten gebeuren is het terrein van de Isla-raffinaderij.

Op Curaçao wordt het aangespoelde sargassum tot nu toe door een aannemer verzameld en op terreinen van landbouwers opgeslagen. Door het ziltige karakter is dit niet ideaal.

Volgens de staatssecretaris wordt in nauwe samenwerking met TNO en de Universiteit van Wageningen, en met ondersteuning van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, literatuur- en veldonderzoek gedaan om te bezien hoe beste met het aangespoelde sargassum kan worden omgegaan.