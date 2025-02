Natuur en Milieu Save Zakitó eist transparantie over lozing van modder Dick Drayer 11-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De actiegroep Save Zakitó roept de overheid en betrokken partijen op om openheid te geven over de lozing van modder in het binnenwater van Zakitó. De groep stelt dat er geen duidelijke analyse is die bevestigt dat het geloosde materiaal geen schadelijke stoffen bevat en geen bedreiging vormt voor het milieu of de volksgezondheid.

Beelden van de lozing, die recent op sociale media zijn verschenen, zijn volgens Save Zakitó authentiek en tonen een serieus milieuprobleem. Lokale bewoners vrezen voor de impact op het zeeleven en de omliggende natuur. Tot op heden ontbreekt volgens hen een openbaar onderzoek naar de precieze samenstelling van de modder en de gevolgen ervan.

Volgens Save Zakitó ontbreekt er ook een officiële Milieu Effect Rapportage (MER), een procedure die volgens de actiegroep cruciaal is voor verantwoord milieubeheer. De groep hekelt daarnaast het gebrek aan informatie over de aanbesteding die begin januari werd gehouden en vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor de lozing op overheidsgrond. Ook benadrukken de actievoerders dat mogelijk historisch erfgoed in het gebied wordt aangetast.

De organisatie roept de overheid op om zo snel mogelijk een milieubeoordeling uit te voeren en alle bevindingen openbaar te maken. Daarnaast wordt gepleit voor archeologisch onderzoek naar sporen van vroegere bewoners en de zoutpannen in het gebied, evenals volledige transparantie over de aanbestedingsprocedure. Laatste zoutpannen in urbaan gebied, historisch erfgoed, aldus actiegroep Save Zakitó

Bodemonderzoek

Eerder heeft RHC II BV, de ontwikkelaar, gesteld dat in 2021 een bodemonderzoek is uitgevoerd waaruit blijkt dat bepaalde delen van de lagune al vervuild zijn met zware metalen en minerale olie​. Of de recent geloosde modder ook deze stoffen bevat, is niet duidelijk. Een onafhankelijk actueel onderzoek ontbreekt.

Er wordt door Save Zakitó beweerd dat er geen MER is uitgevoerd, maar de nulmeting van EcoVision in 2021 is een ecologische inventarisatie voorafgaand aan mogelijke ontwikkelingen​. Dit is geen volledige MER, maar wel een eerste stap in milieubeoordeling.

Volgens het rapport van EcoVision is het binnenwater van Zakitó al onderhevig aan zout- en warmtestress door lozingen van Aqualectra. De biodiversiteit is lager dan in een gezond mangrovegebied​. Dit wijst erop dat de lagune kwetsbaar is voor verdere verstoring.

