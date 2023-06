Schade-auto ‘geleend’ uit garage betrokken bij nachtelijk ongeval 

WILLEMSTAD – Een autobezitter die dacht dat zijn voertuig veilig in de garage stond voor noodzakelijke reparaties, kreeg vannacht een verrassend telefoontje van de politie dat zijn auto betrokken was bij een ongeluk.

Het was in de vroege ochtenduren dat de eigenaar van een Toyota Vitz het verbazingwekkende telefoontje ontving van de politie dat zijn auto ’total loss’ was. De auto had in de garage moeten zijn voor spuitwerkzaamheden.

Het ongeval vond plaats op de Stoppelweg, ter hoogte van Isa. De bestuurder reed over de berm, maakte een draai en eindigde op het lege terrein. De bestuurder die de auto ‘geleend’ had, liep een hoofdwond op en werd met een ambulance naar de polikliniek vervoerd. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij dit ongeluk.

De eigenaar van de auto arriveerde op de plek van het ongeval en kon niets anders doen dan huilend naar zijn zwaar beschadigde voertuig kijken.