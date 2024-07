Nieuws uit Nederland Schaduw over slavernijherdenking Curaçao door PVV-kabinet Redactie 01-07-2024 - 1 minuten leestijd

De organisatie Platform Slavernij en Erfenis van de Slavernij vindt dat de aanstaande beëdiging van het nieuwe Nederlandse kabinet met de PVV ‘een schaduw werpt’ over de slavernijherdenking op Curaçao. “Maar gelukkig kunnen mensen veranderen, zoals je ziet aan oud-premier Mark Rutte.”

Afgelopen jaar was er binnen het hele Koninkrijk aandacht voor de slavernijherdenking. Naast de rehabilitatie door Nederland van slavenleider Tula op 3 oktober 2023 is volgens voorzitter Jason Fullinck vooral de dialoog onderling en met Nederland van groot belang geweest. De vraag of dat doorgaat nu er een nieuwe wind gaat waaien in Nederland, ligt open.

Fullinck wijst erop dat Nederland geld beschikbaar stelt om op structurele basis herdenkingen van het slavernijverleden te organiseren in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In de zomer van 2024 moet daarvoor een comité met deskundigen uit het hele Koninkrijk worden opgericht, zo is vorig jaar door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Nederland stelt hiervoor jaarlijks acht miljoen euro beschikbaar.

Dit zogeheten Comité van Herdenking moet verantwoordelijk worden voor het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn over het slavernijverleden en de impact ervan in het huidige Koninkrijk. Het Platform vindt dat de oprichting van dit comité een geruststelling is dat de PVV-regering niet het geld kan intrekken voor de slavernijherdenkingen in de komende jaren.