Scheepsregister Curaçao kan aantrekkelijk worden voor Nederlandse reders

WILLEMSTAD – “Vanuit Nederlandse rederijen is bijzonder veel interesse in het Curaçaose scheepsregister”, dat zegt Willemieke Princée (39) op de maritieme website de Schuttevaer. Princée is specialiste op het gebied van maritiem recht bij advocatenbureau Ox en Wolf. Zij is vicevoorzitter van de Curaçao Maritime Association, CMAR.

“Omdat Curaçao deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden kan een schip dat hier is geregistreerd de Nederlandse vlag voeren, zonder te zijn gebonden aan EU-regelgeving. Dat schip valt dan onder de belastingregels van Curaçao.”

Volgens Princée kan een goed draaiend scheepsregister een deel van het gat opvullen dat door een slinkende trustsector is ontstaan. “Het levert Curaçao geld en banen op!”

Niet goed

Maar zover is het nog niet. Het Curaçaose scheepsregister loopt niet goed en het is vooralsnog weinig aantrekkelijk voor reders om hun zeeschepen hier te registreren, zo liet de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, KVNR onlangs weten.

De wens om daar verandering in aan te brengen werd door de Nederlandse Reders overgebracht aan het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, het ministerie van Economische Ontwikkeling en de Maritieme Autoriteit op Curaçao.

Actieplan

Vanuit de Curaçaose overheid kwam er steun voor een actieplan dat de KVNR samen met de overheid en marktpartijen gaat opstellen om zo spoedig mogelijk het scheepsregister weer aantrekkelijk voor reders te krijgen.

De economische spin-off is hierbij voor Curaçao van essentieel belang. De KVNR heeft benadrukt dat een goed werkende kust- en havenstaat op Curaçao voorwaardelijk is om een vlaggenstaat (register) te hebben.