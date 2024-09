Klimaatverandering Scheidend ambassadeur Venezuela Schuddeboom roept op tot actie Dick Drayer 15-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Tijdens de bijeenkomst georganiseerd door Human Rights Defense Curaçao ter gelegenheid van de Dag van de Democratie, sprak de scheidende Nederlandse ambassadeur in Venezuela, Robert Schuddeboom, met een dringende boodschap over de noodzaak van directe actie voor zowel democratie als klimaatverandering. “We weten wat de problemen zijn, en we weten wat er gedaan moet worden, maar hoe zetten we die stappen?”, vroeg Schuddeboom retorisch.

Schuddeboom, die na vier jaar dienst in Venezuela afscheid neemt, benadrukte dat het cruciaal is om niet te blijven hangen in analyses zonder daadwerkelijk iets te doen. “Elke dag dat we niets doen, is een dag dat het moeilijker wordt om te repareren,” stelde hij. Hij verwees naar zijn ervaringen in verschillende landen zoals Hongkong en Rusland, waar regeringen op legale wijze mensenrechten schenden. “Stalin executeerde miljoenen mensen, allemaal volgens de wet. Het rechtssysteem kan misbruikt worden, en dat maakt het des te moeilijker om democratische waarden te behouden.”

Hij sloot zijn toespraak af met een krachtige oproep aan burgers om betrokken te raken en actie te ondernemen: “Democratie is nooit vanzelfsprekend, en de bescherming ervan wordt steeds moeilijker. We moeten samen strijden, want de planeet en onze rechten zijn van ons allemaal.”

Schuddeboom’s afscheid in Venezuela komt te midden van recente politieke spanningen in het land, waarbij tegenstander Edmundo González Urrutia meer dan een maand in het geheim onderdak kreeg in de Nederlandse ambassade in Caracas. “Iedereen wil hetzelfde, ongeacht kleur of afkomst. We willen allemaal leven in een wereld waar onze rechten worden gerespecteerd,” zei Schuddeboom, die de Venezolanen bedankte voor hun veerkracht en optimisme.

