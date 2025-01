Sport Scheidsrechter overlijdt tijdens jeugdwedstrijd in Montaña Dick Drayer 25-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tijdens een jeugdwedstrijd honkbal op Montaña is een vrouwelijke scheidsrechter overleden. Het incident vond plaats terwijl zij een wedstrijd begeleidde. De exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar hulpdiensten waren niet direct aanwezig op de locatie.

De aanwezige hulpverleners vroegen om een ambulance vanuit Barber, omdat er geen ambulance beschikbaar was op Montaña. Ondanks de inspanningen van paramedici om haar te reanimeren en haar in de dug-out op een koele plek te stabiliseren, overleed de umpire. De politiearts is ter plaatse gekomen om het overlijden officieel vast te stellen.