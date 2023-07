Schietincident in Vlaardingen eist leven, zowel dader als slachtoffer, vermoedelijk Curaçaoënaars

VLAARDINGEN – Bij een gewelddadig schietincident op een parkeerplaats voor een flatgebouw in Vlaardingen, Nederland, is maandag een man om het leven gekomen. De politie heeft een 17-jarige Curaçaose jongen gearresteerd, maar inmiddels weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte.

Ook het slachtoffer zou Curaçaose root hebben. Volgens een politieverslag van dinsdag was het slachtoffer een 30-jarige inwoner van Vlaardingen. De familie van de man is inmiddels geïnformeerd over zijn overlijden.

Het slachtoffer werd getroffen door minstens vijf kogels. Ondanks de inspanningen van omstanders en hulpverleners om hem te reanimeren, waren deze tevergeefs.

Beveiligingscamera’s legden het incident vast en lieten zien hoe er een geschil ontstond tussen meerdere personen op de parkeerplaats van het flatgebouw. Op een gegeven moment zijn er schoten afgevuurd en is het slachtoffer neergevallen. Vlak na het schietincident reed een auto die vlak bij geparkeerd stond weg. De vermoedelijke schutter stapte rustig in en de auto reed langzaam weg.

Kort na het incident voerde een speciaal politieteam een huiszoeking uit in de flat op de derde verdieping en hield de 17-jarige verdachte aan. Zijn exacte rol bij het incident wordt nog onderzocht. Andere individuen die betrokken waren bij het geschil zijn gevlucht en zijn voor zover bekend nog niet aangehouden.