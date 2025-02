Politie en Justitie Schietpartij en paniek bij concert Yailin in Curaçao Airport Dome Dick Drayer 16-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een concert van de Dominicaanse artieste Yailin in de Curaçao Airport Dome is uitgelopen op een chaotische situatie. Tijdens het evenement brak een gevecht uit, waarbij ook schoten werden gelost. Bezoekers probeerden in paniek de nooduitgangen te bereiken, maar die bleken niet direct open te gaan.

Volgens aanwezigen ontstond er een gespannen sfeer toen een groep betrokken raakte bij een fysieke confrontatie. Niet lang daarna klonken er schoten binnen de Dome, wat leidde tot massale paniek. Mensen schreeuwden en probeerden de zaal zo snel mogelijk te verlaten. De nooduitgangen gingen niet meteen open, wat de chaos vergrootte.

Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het incident en of er aanhoudingen zijn verricht. De autoriteiten zijn bezig met een onderzoek naar de toedracht. De organisatie van het evenement heeft nog geen officiële verklaring afgelegd.

