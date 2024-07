Sint Maarten Schietpartij in Maho Village Sint-Maarten: vijf slachtoffers, één in kritieke toestand Redactie 29-07-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Daily Herald

MAHO – In de vroege uren van zondagochtend werd Maho Village opgeschrikt door een gewelddadig incident waarbij tientallen schoten werden gelost, wat resulteerde in vijf gewonden. Volgens de politie van Sint-Maarten werden de slachtoffers begeleid door politieagenten die buiten dienst waren toen ze werden beschoten. Dat meldt de Daily Herald.

Na de schietpartij werd een zwarte bestelwagen gebruikt om de vijf slachtoffers naar Princess Juliana International Airport te vervoeren. Ambulances wachtten de bestelwagen op in de parkeerplaats van de luchthaven om medische hulp te bieden aan de gewonden: vier mannen en een vrouw. Alle vijf slachtoffers zijn vervolgens naar het St. Maarten Medisch Centrum gebracht.

Onder de slachtoffers bevindt zich een bezoekende artiest die in kritieke toestand verkeert. De andere vier slachtoffers, bestaande uit één vrouw en drie mannen, zijn in ernstige maar stabiele toestand. De groep, inclusief de artiest en zijn entourage, had buiten dienst zijnde politieagenten ingehuurd voor beveiliging tijdens hun bezoek aan het eiland. De schietpartij vond plaats rond 4:10 uur, kort nadat ze een concert hadden afgerond in een lokale nachtclub.

Als onderdeel van het onderzoek is de bestelwagen die door de slachtoffers werd gebruikt door de politie weggesleept voor onderzoek. Het Korps is een uitgebreid onderzoek naar de schietpartij gestart. Daarnaast onderzoekt de afdeling Interne Zaken de betrokkenheid van politie- en immigratiefunctionarissen die aanwezig waren bij het incident. Deze agenten waren naar verluidt privé ingehuurd en niet in officiële dienst.

Om een onpartijdig onderzoek te garanderen, voeren de Nationale Recherche (Landsrecherche) een afzonderlijk onderzoek naar de zaak.

