Politie en Justitie Schietpartij met dodelijke afloop in Steenrijk Dick Drayer 05-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Een nog onbekende man is vanmiddag rond half vijf in een fly-by doodgeschoten. De man zat zelf ook in een zwarte SUV, toen een andere auto de Elmesstraat inreed en meerdere schoten loste op het slachtoffer. Hij werd meerdere keren geraakt.

Ondanks de snelle komst van een ambulance kon medische hulp niet meer baten. Rond half zeven werd door een politiearts de dood van het slachtoffer vastgesteld.

De politie heeft het voertuig, evenals enkele kogelhulzen, in beslag genomen op bevel van de officier van justitie voor verder onderzoek. Ook het lichaam van het slachtoffer is voor nader onderzoek in beslag genomen. Zij identiteit is nog niet vrijgegeven.

