Schietpartij Tilburg mogelijk te maken met herdenking doodgeschoten rapper ‘Boenchi’

TILBURG – De schietpartij bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg heeft mogelijk te maken met een vechtpartij die eerder vandaag plaatsvond in Tilburg bij de herdenking van de doodgeschoten Curaçaose rapper Boechi in het Willem II-stadion.

Meerdere mensen meldden dat het op een bepaald moment onrustig was bij het stadion, waarbij vermoedelijk een vechtpartij ontstond. De politie Zeeland-West-Brabant kan niet bevestigen of er een verband is tussen de ruzie en de schietpartij later op de avond. De toedracht is nog niet bekendgemaakt.

Bij de schietpartij, die om 18.00 Nederlandse tijd plaatsvond, overleed één persoon. Er worden nog geen details verstrekt over de identiteit van het slachtoffer omdat de nabestaanden nog moeten worden geïnformeerd.

Volgens een politiewoordvoerder is een persoon meegenomen door de politie, omdat die na het schietincident “helemaal los ging”. Het is niet duidelijk of het een aanhouding betreft en of de persoon überhaupt betrokken is bij de schietpartij.

Update: 21.49 Nederlandse tijd: De politie heeft vijf personen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid.

Willemstad

De Curaçaose rapper Ruchendell ‘Boechi’ Windster (30) werd vorige week doodgeschoten in Willemstad. De rapper uit Tilburg woont in Nederland, maakte muziek in het Papiaments en was op het eiland voor optredens.