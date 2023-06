Schijn belangenverstrengeling aanschaf ambulances FKAK geëlimineerd in nieuw aanbestedingstraject

WILLEMSTAD – Het ministerie van Volksgezondheid en de stichting die Ambulances laat rijden op Curaçao, Fundashon Kuido pa Ambulans FKAK, gaan een nieuw aanbestedingstraject voor ambulances opstarten. Het eerste traject is gestopt nadat de schijn van belangenverstrengeling niet uitgesloten kon worden. Zo kregen voormalige werkgevers van medewerkers van FKAK de mogelijkheid om apparatuur te leveren.

In tegenstelling tot de eerdere aanpak, zal de offerteaanvraag nu vergezeld gaan van een vooraf verzonden Technische Omschrijving naar de shortlist-leveranciers, in plaats van telefonisch overleg over de wensen van FKAK bij het opvragen van offertes.

De uitgebreide lijst met potentiële leveranciers wordt schriftelijk samengesteld, waaruit vervolgens een weloverwogen selectie wordt gemaakt om te komen tot een shortlist van ten minste vijf leveranciers. Hierbij zal ook de leverancier van de onlangs door Sint-Maarten aangeschafte Chevrolet ambulances worden beoordeeld.

De ingediende offertes zullen op basis van de TOR worden geëvalueerd door een commissie van minimaal drie personen, waarbij elk lid afzonderlijk een beoordeling uitvoert en dit schriftelijk vastlegt, inclusief de toegekende scores.

De Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) evalueert de gevolgde procedure, documentatie en de onderbouwde resultaten van de offertebeoordelingen voordat de bestelling wordt geplaatst.

Tenslotte is overeengekomen dat de directeur van FKAK op zoek gaat naar een vermeende ambulancemotor in het bezit van FKAK, en naar ongebruikte monitoren die mogelijk nog ingezet kunnen worden.