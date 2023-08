Schikking Justitie VS: Joran gaat de waarheid vertellen over Natalee Holloway

Geschatte leestijd: 2 minuten

MONTGOMERY – Justitie in de Amerikaanse staat Alabama voert geheime onderhandelingen met de advocaten van Joran van der Sloot over een deal in de zaak van Natalee Holloway. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen dicht bij het onderzoek. De inzet van de zogenoemde plea-deal is een volledige bekentenis door Van der Sloot van wat hij in 2005 met Natalee Holloway deed en van de afpersing in 2010 van haar familie.

De Nederlandse Arubaan, die in juni door Peru werd overgeleverd aan de Verenigde Staten, zou in ruil voor een bekentenis een lagere straf krijgen. Als de deal wordt gesloten, komt er geen juryproces. Onderdeel van de afspraak is dat Van der Sloot een test met een leugendetector ondergaat. Hoewel de resultaten van zo’n test geen juridisch bewijs vormen, geven ze volgens het OM in Alabama wel een indicatie van het waarheidsgehalte van Van der Sloots verklaringen en mogelijke bekentenis.

In een interview met De Telegraaf vanuit de gevangenis in Alabama, waar de 35-jarige Nederlander sinds juni vastzit, zegt Van der Sloot dat hij niet verwacht ooit nog op vrije voeten te komen. “Eerlijk gezegd verwacht ik dat ik nooit meer vrijkom. Ik heb het allemaal aan mezelf te wijten”, aldus de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de Amerikaanse Natalee Holloway.

Van der Sloot zit in Peru al een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stephany Flores in 2010. Hij is door Peru uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij is aangeklaagd voor fraude en de afpersing van de familie van Holloway. Natalee Holloway verdween in 2005 op Aruba en haar lichaam werd nooit gevonden.

Van der Sloot hoopt dat de zaak snel wordt afgehandeld en dat hij terug kan naar Peru. “Mijn advocaten praten met het Openbaar Ministerie over wat er verder gaat gebeuren. Ik hoop dat dit allemaal snel wordt afgehandeld en dat ik terug kan naar Peru. De omstandigheden in de Challapalca-gevangenis zijn ook niet prettig, maar ik zit daar niet zo geïsoleerd als hier en ben in ieder geval wat dichter bij mijn dochtertje Dushi en haar moeder Leidy”, aldus Van der Sloot tegen de Telegraaf.