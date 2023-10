Schikking van vijf miljoen dollar tussen OM en Theo Heyliger in ontnemingszaak

PHILIPSBURG – Het openbaar ministerie en Theo Heyliger hebben een schikking getroffen in de ontnemingszaak Larimar. Heyliger moet 5 miljoen dollar betalen en afstand doen van rechten en huurinkomsten van verschillende onroerende goederen. Het geld wordt gestort in het criminaliteitsfonds.

In 2021, toen de ontnemingszaak tegen heyliger begon, wilde het openbaar ministerie nog 17 miljoen dollar. In mei 2020 werd Heyliger veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het aannemen van steekpenningen en witwassen in onder andere een grote bouwfraudezaak Hij werd onder meer beschuldigd steekpenningen te hebben gekregen om overheidscontracten te gunnen aan bagger- en bouwbedrijven. Uit onderzoek bleek dat hij zich hiermee verrijkte ten koste van de burgers van Sint-Maarten.

Gesloten

Met de schikking voorkomen het OM en Heyliger een langdurige juridische procedure. De ontnemingszaak is nu gesloten. Heyliger zal zijn gevangenisstraf moeten uitzitten.

De zaak Larimar benadrukt volgens het OM het belang van integriteit binnen de overheid en het recht. Onwettig handelen van ambtenaren kan de vooruitgang belemmeren en schade toebrengen aan het heden en de toekomst van het land.