Onderwijs Scholen krijgen gratis Caribisch Denkboek Dick Drayer 11-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Leraren in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen het Caribisch Denkboek bestellen om leerlingen te leren over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de betekenis van herdenken en vieren.

Dit gratis lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool, maar ook geschikt voor de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Het Caribisch Denkboek is verkrijgbaar in Nederlands, Engels, Papiamentu en Papiamento en bevat illustraties, opdrachten en verhalen over de oorlogsgeschiedenis van de eilanden.

Het boek belicht onder meer de rol van de olie-industrie in de oorlog en de gevaren waarmee de eilanden werden geconfronteerd. Duitse onderzeeërs vielen schepen aan die olie vervoerden, met als gevolg dat ongeveer 160 mensen omkwamen, voornamelijk bemanningsleden van olieschepen. Op 4 mei worden deze slachtoffers op alle eilanden herdacht.

In het schooljaar 2023-2024 ontvingen al ruim achtduizend scholieren het Denkboek. Scholen kunnen het lesmateriaal nu bestellen voor het volgende schooljaar tot 10 maart 2025. De boeken worden rond half maart gratis bezorgd. Naast het fysieke boek zijn er vijf digitale lessen, filmpjes met ooggetuigenverslagen en een instructievideo beschikbaar.

Het Denkboek helpt leerlingen niet alleen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Caribisch gebied te begrijpen, maar moedigt hen ook aan om na te denken over vrijheid, herdenken en democratie. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de officiële kanalen.

