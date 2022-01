Scholen weer open, maar gebrek aan leerkrachten

30 Gedeeld

WILLEMSTAD – Een meerderheid van alle scholen gaat weliswaar open vandaag, maar niet elke klas heeft haar eigen docent, vanwege corona. Dat zegt de directeur van de Katholieke Scholen op Curaçao tegen de Èxtra.

Sommige scholen in het funderend onderwijs gaan daarom om en om les krijgen. Op middelbare scholen zullen daardoor uren uitvallen.

De minister van Onderwijs beslist vandaag over het inhalen van verloren lessen tijdens de carnavalsvakantie, maar de scholen zien liever een structurele oplossing voor de achterstand, die er al jaren is. Inhalen is maatwerk, volgens de scholen.

