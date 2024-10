Politie en Justitie Schooldirecteur aangeklaagd voor jarenlange misbruik stiefdochter Dick Drayer 21-10-2024 - 1 minuten leestijd

Rechtbank in Willemstad

WILLEMSTAD – Een 48-jarige schooldirecteur uit Punda wordt beschuldigd van jarenlange misbruik van zijn stiefdochter. De man zou haar tussen 2012, toen het meisje zes jaar oud was en 2024 zowel hebben aangerand als verkracht, schrijft de Èxtra.

A.A., directeur van een VSBO-school, wordt door het Openbaar Ministerie in twee aanklachten beschuldigd. De eerste aanklacht betreft aanranding van een minderjarige, dat begon toen zij zes jaar oud was. Tussen december 2012 en december 2018 zou hij het meisje zijn geslachtsdeel hebben laten zien en alle delen van haar lichaam hebben aangeraakt.

In de tweede aanklacht wordt A.A. beschuldigd van het penetreren van het slachtoffer. Dat begon toen ze twaalf werd en duurde tot dit jaar, toen de zaak uitkwam. Hij begon de verkrachtingen in een periode waarin haar moeder langdurig in het ziekenhuis lag.

Uit de verklaringen van het slachtoffer blijkt dat de verdachte haar ook bleef misbruiken tijdens haar zwangerschap. Zelfs toen ze zwanger werd van hem en daarna toen de baby naast haar sliep, dwong de man haar tot seks, met bedreigingen en manipulaties over geld en cadeaus zoals telefoons en kappersbeurten, in ruil voor seks.

De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld omdat enkele cruciale documenten ontbreken, waaronder een psychologisch rapport over A.A..De rechtbank heeft daarom besloten de behandeling uit te stellen tot 21 januari.

