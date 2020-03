Schoolexamens en EFO definitief niet door

56 Gedeeld

Ook de schoolexamens op Curaçao gaan definitief niet door. Net als in Nederland. Dit besluit was te voorzien vanwege de gelijkschakelijking van het centraal schriftelijk examen van Curaçao met Nederland.



Mogelijk zijn de al afgelegde schoolexamens nu leidend voor het diploma, net als in Nederland. Ook de EFO toets voor groep 8 in het funderend onderwijs gaat niet door.