Schotborghschool krijgt Tiny Forest voor educatie en natuurbehoud

WILLEMSTAD – De J.W.Th. Schotborghschool, in samenwerking met Stichting Hòfi Chikí, heeft een Tiny Forest in haar schooltuin gekregen. Dit mini-bos, een initiatief om duurzaamheid en milieubewustzijn te bevorderen, biedt leerlingen een unieke kans om op een interactieve manier natuur te ervaren en te leren over belangrijke thema’s zoals klimaatverandering en natuurbehoud.

Een Tiny Forest is meer dan een groep bomen; het is een educatief ecosysteem waarin kinderen actief leren over duurzaamheid. De Schotborghschool, die al jarenlang actief is met recyclingprojecten en milieueducatie, ziet dit project als een versterking van haar missie om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Door het Tiny Forest leren kinderen hoe natuur bijdraagt aan een gezondere leefomgeving, terwijl ze betrokken raken bij thema’s zoals biodiversiteit en herbebossing.

Stichting Hòfi Chikí, bekend om haar inzet voor natuurbehoud en het herstel van inheemse vegetatie, heeft een centrale rol gespeeld bij de aanleg van het Tiny Forest. Met hun expertise in herbebossing en duurzaam landgebruik, zorgen ze ervoor dat het bos niet alleen educatief is, maar ook een voorbeeld van natuurbehoud op Curaçao. Een lokaal bouwbedrijf heeft het project gefinancierd.

