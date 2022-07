Schrijfster en actrice Diana Lebacs (74) overleden

WILLEMSTAD – De bekende Curaçaose schrijfster en actrice Diana Lebacs is gisteren overleden. Ze was al enige tijd ziek en lag in het hospice Arco Cavent. Lebacs speelde een belangrijke rol bij de groei van de Nederlands Antilliaanse jeugdliteratuur en het toneel op Curaçao.

Zij schreef sinds haar 23e zowel in het Papiaments als in het Nederlands. Voor het jeugdboek Nancho van Bonaire ontving ze als eerste niet-Europese schrijfster in 1976 een Zilveren Griffel.

Lebacs had Indonesische, Europese, Curaçaose, Surinaamse en Indiaanse roots. Ze was ook onderwijzeres, schoolleider, trainer en coach voor onderwijsinnovatie. Daarnaast was ze vertelster, voordrachtskunstenares, schrijver/regisseur van toneelstukken en actief betrokken bij het stimuleren en coachen van nieuw lokaal schrijftalent.

Ze behaalde haar Bachelor of Education in de Papiamentse taal aan de Algemene Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Naast de Zilveren Griffel die zij kreeg werd haar in 2003 de Cultuurprijs Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba voor Jeugdliteratuur toegekend in 2001 voor haar boek Caimins Geheim.

In 1994 verscheen haar eerste roman voor volwassenen: De langste maand (In de Knipscheer, 1994), die de jungle van drugsverslaving en werkeloosheid op Curaçao laat zien. zien.

Recente publicaties zijn een prentenboek in het Papiaments, Fula fula (2005, uitgave Rotary Curaçao), ‘Vrouwen aan het woord: Waarover we niet moeten praten‘ (2007, In de Knipscheer). Unda Olivier ta/Waar is Olivier? (2009) is haar nieuwste kinderboek in het Papiaments en Nederlands, uitgegeven door Fundashon Sembra Buki op Curaçao.

Diana Lebacs was getrouwd met de in maart overleden Pacheco Domacassé en is 74 jaar geworden.