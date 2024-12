Suriname Mogelijke schuilplek Desi Bouterse gevonden Maarten Schakel 30-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Desi Bouterse hield zich waarschijnlijk schuil in een huis aan de Commewijnerivier, zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Paramaribo. Dat melden bronnen aan de NOS.

Het gaat om een stenen huis, wat volgens de NOS duidt op relatieve luxe. Het huis is omgeven door regenwoud en een aftakking van de Commewijnerivier, wat zou betekenen dat er goede vluchtroutes zijn. Bovendien is dit huis het enige bouwwerk in de omgeving. Niet duidelijk is of het om een oudere woning gaat of eentje die speciaal als onderkomen voor de gevluchte oud-president gebouwd is.

Wie in Suriname buiten Paramaribo komt, bevindt zich naast de hoofdwegen en enkele dorpen en nederzettingen al gauw in relatief ontoegankelijk regenwoud.

In totaal was Bouterse (79) meer dan een jaar spoorloos, sinds zijn veroordeling in hoger beroep als hoofdverdachte van de Decembermoorden, waarbij in 1982 vijftien van zijn politieke tegenstanders om het leven kwamen. Bouterse werd op 20 december 2023 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Toen hij zich op 12 januari 2024 moest melden bij de gevangenis, kwam hij niet opdagen.

Mogelijk thuis overleden

Intussen doet een ander hardnekkig gerucht de ronde, namelijk dat Bouterse met de regering van Suriname de afspraak heeft gemaakt om thuis te mogen sterven. Dat meldt De Telegraaf of basis van bronnen. Volgens de krant is Bouterse twee dagen voor zijn overlijden naar zijn huis in Paramaribo gebract. De regering van Suriname ontkent het verhaal stellig en noemt het ‘pure onzin’.

Het Comité Herdenking Slachtoffers Surinamers is zeer verontwaardigd indien het verhaal klopt. Voorzitter Romeo Hoost noemt het “een klap in het gezicht van de nabestaanden”.

Chronisch alcoholgebruik

Inmiddels is ook het autopsierapport vrijgegeven. Daarin staat dat Bouterse door alcoholmisbruik om het leven is gekomen. Het rapport spreekt van “complicatie van leverfalen bij ernstige leverfibrose, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik”.

De weduwe van Bouterse, Ingrid Waldring (63) is ontstemd dat de details uit het autopsierapport naar buiten zijn gebracht. Zij noemt het “pijnlijk en meer nog vernederend” dat de details in de openbaarheid zijn gebracht.

2.491