Schuldpositie Curaçao neemt in eerste kwartaal 2023 af

WILLEMSTAD – De totale schuldpositie van Curaçao is in het eerste kwartaal van 2023 afgenomen. Eind 2022 was de schuld nog 4.347 miljoen gulden, maar aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 bedroeg deze 4.248 miljoen.

De schuldquote komt hierdoor uit op 72 procent van het bruto binnenlands product. Dit blijkt uit het laatste rapport van het College financieel toezicht. De schuldquote laat een licht dalende trend zien, voornamelijk gedreven door de groei van de bedrijvigheid op Curaçao na corona.

Toch is de rapportage over de cijfers van de collectieve sector voor 2023 en 2024 nog niet opgesteld, net als de jaren ervoor. Daardoor is het niet mogelijk om de rentelastnorm te toetsen, conform artikel 24 van de Rijkswet financieel toezicht.

De rentelastnorm is een financiële maatstaf die bepaalt welk deel van de begroting van een overheid maximaal aan rentebetalingen over de schuld mag worden besteed.

Curaçao geeft in reactie hierop aan dat de begrotingsruimte voornamelijk ingezet zou moeten worden voor het verhogen van het niveau van investeringen, in plaats van het verder terugdringen van de schuldpositie. Deze strategie zou op langere termijn kunnen bijdragen aan een sterker en duurzamer economisch fundament.