Schuldquote naar 90 procent met steunpakket

Willemstad – Als de financieringshulp aan Curaçao als lening wordt verstrekt, zal de schuldquote stijgen tot bijna 90 procent van wat het eiland bij elkaar verdient in een jaar. Nu is dat nog 57 procent.



Het IMF vindt dat gezien de sterke stijging van het schuldniveau, er bij het ontwerp van een ondersteuningspakket rekening moet worden gehouden met de houdbaarheid van deze schulden op middellange termijn. Het laat in het midden wat dat betekent voor het steunpakket.