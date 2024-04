Sint Maarten Screening ministers Sint-Maarten bijna klaar Redactie 2024-04-09 - 2 minuten leestijd

Luc Mercelina

PHILIPSBURG – Het proces van het vormen van een nieuwe regering voor St.-Maarten heeft zijn laatste fase bereikt. Analisten verwachten dat tegen het einde van deze week de nieuwe ministers van het kabinet Mercelina beëdigd worden.

Dit volgt nadat gouverneur Ajamu Baly op 28 maart Luc Mercelina (URSM) een verlenging heeft gegeven van de formatieperiode tot 26 april. Volgens interne informatie is het screeningproces nu praktisch afgerond.

Het is alleen nog wachten op een eindrapport van de veiligheidsdienst, VDSM. Deze dienst levert haar rapport aan het Openbaar Ministerie, die de inhoud vervolgens bekend maakt aan de gouverneur en de formateur.

Mercelina

De ontvangen screeninginformatie betreft onder andere Mercelina zelf, die kandidaat is voor de functie van premier. Of hij zijn dokterspraktijk op afstand moet zetten is nog niet duidelijk.

Veronica Webster (URSM) is kandidaat voor de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, en Grysha Heyliger-Marten (DP) is kandidaat voor de minister van Toerisme, Economische Zaken en Telecommunicatie.

Andere screeningsresultaten die zijn binnengekomen zijn voor Marinka Gumbs (DP) die kandidaat is voor de minister van Financiën, Raeyhon Peterson (PFP) die kandidaat is voor de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Christophe Emmanuel (NOW) die kandidaat is voor de minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, en Lyndon Llewis (NOW) die kandidaat is voor de minister van Justitie.

Patrice Gumbs (PFP) en Gracita Arrindell (URSM) zijn kandidaten voor de functie van gevolmachtigde minister en zijn vervanger in Den Haag. Voor NOW vervangt Claudius Buncamper in het parlement Emmanuel, voor URSM vervangt Richinel Brug Mercelina en voor DP vervangt Viren Kotai Heyliger-Marten.

Eind maart verklaarde Mercelina in een persverklaring dat hij de groeiende zorgen in de gemeenschap erkent met betrekking tot de datum waarop de ministers van de nieuwe regering beëdigd zullen worden. Sinds 12 januari heeft een meerderheid in het parlement een bereidheidsakkoord getekend om samen te werken, terwijl op 21 februari het regeerakkoord klaar en geratificeerd was door de meerderheid die een nieuwe regering vormt.