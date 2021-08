SDKK-directie in verlegenheid om video op sociale media

32 Gedeeld

Screenshot video – Èxtra

WILLEMSTAD – De directie van de SDKK-gevangenis is in verlegenheid gebracht door een video die rondgaat op sociale media. Daarin filmt een van de gevangenen hoe lotgenoten zichzelf vermaken en muziek maken.

Geen probleem, maar wel dat het gefilmd is en dat gevangenen dus kennelijk de beschikking hebben over een mobiele telefoon. De directie is inmiddels een onderzoek gestart en een zoektocht naar de telefoon.

