SDKK: geen enkele gevangen heeft vier vingers verloren

1 Delen

Foto: Hester Jonkhout

WILLEMSTAD- De SDKK is niet blij met het nieuws dat een gevangene vier vingers is verloren door slechte medische zorg vanwege een worminfectie. Dat nieuws gaat rond op sociale media.

Het is volgens de leiding van de SDKK namelijk niet waar en berichten als deze brengen schade toe aan het imago van de gevangenis, alsmede het professionele karakter van de medische afdeling in de SDKK.

De gevangene zegt dat de autoriteiten hem hebben beschoten, waarna hij vier vingers is verloren tijdens een medische behandeling in het CMC.

De leiding van de gevangenis zegt dat de betreffende man bij zijn komst in de SDKK slechts één vinger aan zijn hand had.

De man verklaart dat hij voor het eerst op Curaçao is en hier geen familie of vrienden heeft die verkeerde informatie over zijn gezondheidssituatie zou kunnen verklaren.