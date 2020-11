SDKK-personeel vergadert vandaag onder werktijd

8 Gedeeld

Willemstad – Gevangenispersoneel van de SDKK vergadert vandaag onder werktijd. Daartoe heeft ambtenarenbond ABVO opgeroepen. Die wil het principe ‘No Work, No Pay’ van tafel.

De SDKK-gevangenis betaalt op basis van dat principe stakingsdagen niet uit. In het verleden gebeurde dat wel, omdat het registratiesysteem van de gevangenis niet goed werkte en het niet altijd duidelijk was wie wel en wie niet staakte. Dat is inmiddels aangepast.

Volgens de vakbond is er geen juridische basis voor dit beleid.

