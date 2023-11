SDKK-personeel verkent resocialisatieprogramma’s in Medellin-gevangenis

WILLEMSTAD – In een recente ontwikkeling heeft een delegatie van het personeel van het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, SDKK een werkbezoek gebracht aan de ‘Carcel y Penitenciaría de Bellavista’ in Medellin, Colombia. Dit bezoek markeert een belangrijke stap voor Curaçao in het verkennen van resocialisatieprogramma’s die momenteel ontbreken in de SDKK.

Het doel van dit bezoek was informatief: het bieden van inzicht in het penitentiaire systeem van Colombia en de resocialisatiemethoden die worden toegepast in de Medellin-gevangenis.

Gedurende hun rondleiding in Bella Vista kreeg de delegatie een overzicht van diverse programma’s, waaronder naaiwerk, schoenmakerij, timmerwerk, bakkerij, landbouw en veeteelt. Deze programma’s zijn ontworpen om gedetineerden nieuwe vaardigheden te leren en hen voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Volgens de delegatieleider, mevrouw Valentijn, en Pinedo Bosero van de SDKK, bieden deze programma’s een nieuwe kijk op de mogelijkheden voor het verbeteren van de situatie in Curaçao. Ze benadrukten dat dergelijke programma’s niet alleen bijdragen aan de rehabilitatie van gedetineerden, maar ook de veiligheid en het welzijn van de bredere gemeenschap ten goede komen.