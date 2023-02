Seksueel wangedrag door piloten KLM: ‘Steeds meer vergreep hij zich aan haar’

SCHIPHOL – KLM heeft een aantal meldingen binnengekregen op haar onlangs geopende meldpunt voor medewerkers die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag. “En daar hebben we uiteraard op geacteerd. Bij bepaalde meldingen heeft dit geleid tot disciplinaire maatregelen”, laat KLM weten aan onder andere luchtvaartnieuws.nl

Volgens het online programma BOOS, dat onder meer sprak met een stewardess die zegt verkracht te zijn, zouden meerdere piloten zich misdragen hebben.

Om hoeveel meldingen het gaat en om wat voor maatregelen wil een woordvoerster niet zeggen. “Ongewenst en soms ook grensoverschrijdend gedrag vindt helaas plaats binnen KLM. Dit is onacceptabel.”

Onderzoek

Eind vorig jaar startte KLM een onderzoek naar meldingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag door een oud-medewerker die werkzaam was als piloot. Volgens de luchtvaartmaatschappij hadden meerdere piloten hier toen melding van gemaakt.

KLM zei toen de onderste steen boven te willen hebben en had hierover medewerkers gepolst van Flight Operations (cockpit crew), Inflight Services (cabin crew) en KLM Cityhopper (cockpit en cabin crew). Volgens de zegsvrouw van KLM loopt dit onderzoek nog. Het wordt door een extern onderzoeksbureau uitgevoerd.

BOOS

Het onlineprogramma BOOS van Tim Hofman kwam donderdag met een onderzoek naar buiten, waarin met twee vermeende slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag door een piloot is gesproken. Bij zeker één zaak gaat het om een vermeende verkrachting, aldus BOOS. ‘Steeds meer vergrijpt hij zich aan haar, tot het punt dat Eva bevriest. In het rapport is in haar woorden terug te lezen hoe Rogier haar penetreert tegen haar wil in’, stelt het programma.

Volgens het programma zou ook nog een andere piloot zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. KLM wil hier verder niet op ingaan. “Op specifieke klachten kunnen we niet ingaan vanwege de privacy van de melder en de beklaagde.”

In onderstaande video vertelt Hofman kort over het onderzoek, dat op de site van BOOS staat: