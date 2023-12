Selebrá Abilidat’ is een markt waar beperking geen obstakel is

WILLEMSTAD – Deze zondag transformeert de ‘Entrepreneur Zone’ in het Sambil op Curaçao in een bruisende marktplaats, waar mensen met een beperking van 14.00 tot 21.00 uur hun unieke vaardigheden tentoonstellen. De Ability Markt ‘Selebrá Abilidat’, samenvallend met de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, belooft een dag te worden waarop de nadruk ligt op wat mensen met een beperking wél kunnen, in plaats van op hun beperkingen.

Op Selebrá Abilidat, wat ‘Vier je Vaardigheden’ betekent, is de gemeenschap van Curaçao getuige van de talenten en producten gemaakt door mensen met een beperking. De markt biedt een scala aan artikelen, van stoelen gemaakt van pallets tot handgemaakte kerstdecoraties en sleutelhangers. Bezoekers kunnen ook genieten van diensten zoals massages, allemaal aangeboden door mensen met een beperking.

Naast de verkoopstands zijn er informatieve tafels van twaalf verschillende stichtingen, waaronder de Autism Aid Foundation en Fundashon Pro Bista. Deze stichtingen vertegenwoordigen een breed scala aan beperkingen en bieden bezoekers de kans om meer te leren over verschillende soorten beperkingen en hoe deze mensen ondersteund kunnen worden.

Een van de hoogtepunten van het evenement is de lancering van de nieuwe videoclip Selebrá Abilidat van Aemy Nia Feliz. Daarnaast staat een modeshow gepland met Akisha en haar speciale vrienden, en optredens van onder anderen DJ Jörgel en de Blindmen Band.