Selectie Netherlands World Baseball Classic: Xander Bogaerts, Kenley Jansen headliner WBC-team 2023

De Nederlandse selectie honkbal bevindt zich weer in een sterke positie voor de World Baseball Classic 2023. Dat wordt gehouden in Miami, het Chinese Taipei en Japan van 7 tot 21 maart. Met zijn connectie met Aruba en Curaçao heeft het Koninkrijk der Nederlanden consequent uitstekende teams gehad.

Xander Bogaerts en Kenley Jansen leiden het team van 2023, maar er zijn een groot aantal andere namen uit de Major League Baseball. Door het succes uit het verleden plaatste Nederland zich automatisch voor de editie van 2023 van de World Baseball Classic.

Bekendste spelers

De bekendste infielder is Bogaerts. De viervoudig All-Star en vijfvoudig Silver Slugger komt uit een 2022-campagne waarin hij .307/.377/.456 sloeg met vijftien homeruns en acht gestolen honken in zijn laatste jaar bij de Red Sox voordat hij een contract tekende met de Padres.

De andere grote ster op het roster is Red Sox-reliever Jansen, drievoudig All-Star en 2020 World Series-kampioen. Jansen is een van de beste ‘closers’ in het honkbal, met een achtste plaats aller tijden in saves met 391 en vier keer meer dan 40 saves in een seizoen. Vorig jaar bij de Braves had hij een 3.38 ERA met 41 saves in 64 innings.

Er zijn ook twee paar broers in het team: Jonathan en Sharlon Schoop, en Richie en Josh Palacios. Jonathan Schoop heeft minstens twintig homeruns gelanceerd in vijf verschillende seizoenen in de majors. Sharlon Schoop speelde dertien jaar bij de minors en speelde verschillende seizoenen in het Nederlandse profhonkbal.

Richie Palacios debuteerde bij de Guardians in 2022 nadat hij door de minors was opgeklommen als een van de beste prospects van het team, met een .279/.371/.484 schuine streep in Triple-A met vier homeruns en twaalf steals in 45 wedstrijden.

Zijn broer, Josh Palacios, heeft twee verschillende MLB-stints gehad, meest recentelijk voor de Nationals in 2022 en een andere met de Blue Jays in 2021. Hij zit momenteel in het Pirates-systeem. Vorig jaar in Triple-A sloeg hij .294/.379/.439 met negen homeruns en 21 steals in 82 wedstrijden.

De rest van het infield zit ook vol met uitblinkers. Andrelton Simmons en Didi Gregorious hebben opvallende MLB-carrières, hoewel ze momenteel nog steeds vrije spelers zijn. De pitchingstaf heeft ook verschillende huidige of voormalige MLB-armen, waaronder de All-Star Jair Jurrjens uit 2011 en de reliever van de World Series-kampioen Pedro Strop in 2016.

Technische staf

De technische staf voor Nederland zit ook vol bekende namen. Hensley Meulens, de slagcoach van de Rockies, is de manager van het team. Hij heeft verschillende voormalige hoofdklassers in zijn staf, waaronder Hall of Fame-werper Bert Blyleven, de pitchingcoach van het team, en Jones, een vijfvoudig All-Star, als de benchcoach van het team. Andere voormalige hoofdklassers in de staf zijn onder meer Gene Kingsale (coach van het eerste honk) en werper Mike Harkey (bullpencoach).

Tot de staf behoren verder Tjerk Smeets als hitting coach, Ben Thijssen als derde honk-coach en Evert-Jan ’t Hoen als quality control coach.

Speelschema

In Poule A speelt Nederland in Taipei. De eerste wedstrijd begint op 7 maart om 23.00 uur Curaçaose tijd tegen Cuba, vervolgens is Panama aan de beurt op 8 maart om 23.00 uur, waarna het Chinese Taipei op 11 maart klaar staat om 6 uur ’s ochtends. De poulefase eindigt op 12 maart tegen Italië om 7.00 uur ‘s ochtends.

Het veld is dit jaar spectaculair, met de Dominicaanse Republiek, de Verenigde Staten en Japan als kanshebbers om te winnen. Japan is de enige tweevoudig winnaar van de WBC en won de titel in 2006 en 2009. De finale die dit jaar in Miami wordt gespeeld, is ook opvallend, aangezien alle vier voorgaande kampioenschappen aan de westkust van de VS werden gespeeld.

Poule A en Poule B worden respectievelijk gespeeld in het Taichung Intercontinental Baseball Stadium en de Tokyo Dome, terwijl Poule C op Chase Field in Arizona is en Poule D in LoanDepot Park in Miami.

Na de poulefase zijn de kwartfinales van 15 tot 18 maart, de halve finales van 19 tot 20 maart en de finale in Miami op 21 maart.

Games kunnen worden gestreamd op FoxSports.com, de Fox Sports-app en fuboTV, die een gratis proefversie biedt.