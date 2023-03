Selikor haalt 60.000 kilo afval van straat na carnavalsmarsen

WILLEMSTAD – Selikor heeft in totaal ruim zestigduizend kilo afval opgehaald na de zeven carnavalsoptochten die dit jaar werden gelopen. Uitschieter was de Marcha Grandi met 24.000 kilo aan afval en de Despedida Grandi, toen ruim 16.000 kilo werd verzameld.

De vuilverwerker zegt dat het soort afval niet veel verschilt van voorgaande jaren, zoals bijvoorbeeld bekers, flessen, piepschuim en plastic zakken. We kunnen ook zien dat het publiek zowel de afvalzakken van Selikor als hun eigen afvalzakken heeft gebruikt.

De 60.000 kilo die dit jaar is opgehaald is aanzienlijk minder dan de ruim 100.000 kilo tijdens het carnaval in 2019. Ook toen waren de grote mars en de afscheidsmars de grootste vervuilers.