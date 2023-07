Selikor plat, werknemers leggen werk neer

WILLEMSTAD – Werknemers van Selikor hebben vanochtend het werk neergelegd uit onvrede over het niet verlengen van tijdelijke contracten. De ingang van het terrein, waar ook het keuringslokaal en de dienst Openbare werken is gevestigd is versperd.

De president van vakbond BTG, Frensel Silië bevestigt de onvrede. “Sommige van deze werknemers werken al vier jaar, en een andere grote groep drie jaar. Ze hebben voldoende ervaring om vast in dienst te komen.”

Maar de vulverwerker wil ze niet in vaste dienst en heeft de uitzendkrachten verplicht naar huis gestuurd. Over drie maanden mogen ze weer terugkomen voor een nieuw tijdelijk contract. Op deze manier voorkomt Selikor dat als gevolg van de flexwet personeel na drie contracten in vaste dienst moet worden genomen.