Selikor start campagne om autowrakken van de weg te halen

Willemstad – Selikor gaat actief campagne voeren om oude wrakken van straat te halen. Dat doet de vuilverwerker samen met de vereniging van buurthuizen.

Curaçao is daarvoor opgedeeld in zone’s. Selikor begint in Koraal Specht en omgeving. In het buurtcentrum kunnen wijkbewoners hun wrak aanmelden.

Als beloning krijgen autobezitters na het opruimen van hun wrak een agrarische kliko met mest om een plantje te planten.

