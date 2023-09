Senso23 volksstelling vandaag officieel van start op Curaçao

WILLEMSTAD – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag, op 2 september, het startsein gegeven voor Senso23, de nieuwe volkstelling op Curaçao. Gedurende een periode die loopt tot 20 oktober zullen 741 enquêteurs de huishoudens op het eiland bezoeken om informatie te verzamelen over de bevolking en woonsituatie.

De lancering werd voorafgegaan door een feestelijke bijeenkomst op het Wilhelminaplein in Willemstad, waar betrokkenen en belangstellenden werden geïnformeerd over de laatste details van dit omvangrijke project. “Dit is een cruciale onderneming die eens in de tien jaar plaatsvindt en essentieel is voor het beleid van de komende jaren,” aldus een woordvoerder van het CBS.

Gedurende de periode van de volkstelling zullen enquêteurs, gekleed in blauwe vesten met het Senso23-logo, van deur tot deur gaan in diverse wijken. Iedere enquêteur zal zich identificeren met een badge, voorzien van een foto, naam, en handtekening van de directeur van het CBS. Om de authenticiteit verder te verifiëren, is een QR-code op de badge aanwezig. Mocht er twijfel zijn over de identiteit van de enquêteur, dan kunnen bewoners bellen naar de telefoonnummers 839-2300 of 520-2227, het laatste nummer is ook bereikbaar via WhatsApp.

Tijdsduur

Het invullen van de enquête zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. De tijdsduur is afhankelijk van de grootte van het huishouden. “We raden iedereen aan om enige basisinformatie bij de hand te hebben om het proces soepeler te laten verlopen,” zegt de woordvoerder. Op de Senso23-website is een checklist beschikbaar om bewoners hierbij te helpen.

Een belangrijk aspect van Senso23 is de garantie van anonimiteit, zoals vastgelegd in de Landsbesluit Algemene Volkstelling uit 1971. Alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend bedoeld voor statistische doeleinden.

Met dit project, dat in totaal ongeveer 81.000 woonadressen zal aandoen, hoopt het CBS een gedetailleerd beeld te krijgen van de demografische en sociaaleconomische situatie op Curaçao. Dit zal worden uitgevoerd door een team van ongeveer 741 enquêteurs en 20 coördinatoren, verdeeld over 10 hubs op het eiland. Interviews zullen worden afgenomen via tablets en zijn beschikbaar in vier verschillende talen.