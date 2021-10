September: ruim minder besmettingen, maar zelfde aantal in het CMC

22 Gedeeld

WILLEMSTAD – In de afgelopen maand september zijn in totaal 1201 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Ruim 500 minder dan in augustus. Het aantal actieve cases bleef min of meer gelijk: 385.

Gemiddeld lagen er in september 32 coronapatiënten in het ziekenhuis, net zoveel als in de maand augustus. Op de intensive care lagen vorige maand gemiddeld vijftien patiënten met Covid19. Achttien mensen overleden in de maand september aan de gevolgen van het virus, dat is een meer dan in augustus.

