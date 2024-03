Overheid SER bepleit nauwgezet toezicht op fiscale hervormingen Redactie 2024-03-27 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In haar meest recente advies aan de minister van Financiën heeft de Sociaal-Economische Raad SER een kritische beoordeling gegeven over enkele geplande fiscale hervormingen, waaronder een significante verlaging van het winstbelastingtarief.

Met goedkeuring van de Staten van Curaçao is het plan van de minister om een verlaagd winstbelastingtarief van vijftien procent in te stellen voor de eerste 500.000 gulden van het belastbaar inkomen uit binnenlandse ondernemingen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Voor inkomens daarboven blijft een tarief van 22 procent gelden. Dit voorstel maakt deel uit van een wijziging in de Landsverordening op de winstbelasting 1940.

Daarnaast streeft een wijziging in de Landsverordening economische zones 2000 ernaar om de beperking op te heffen die het bedrijven in deze zones verbiedt om meer dan 25 procent van hun omzet aan de lokale markt te leveren. Dit initiatief is bedoeld om de integratie van deze bedrijven met de lokale economie te versterken.

De voorstellen zijn onderdeel van een breder pakket aan fiscale hervormingen met als doel de lokale economie te stimuleren en steun te verlenen aan kleine en beginnende ondernemingen. Het SER-advies beoordeelt de voorgestelde maatregelen op hun consistentie, efficiëntie, effectiviteit en sociaaleconomische impact, en is van cruciaal belang voor de parlementaire behandeling van de ontwerplandsverordening die de wijzigingen formeel moet vaststellen.

De SER benadrukt met haar advies het belang van zorgvuldige afweging bij de implementatie van fiscale vernieuwingen, met speciale aandacht voor de langetermijneffecten op de economische structuur en sociaal welzijn van Curaçao.