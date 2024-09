Overheid SER Curaçao presenteert adviezen voor 2023: Focus op belastingherziening en minimumloon Redactie 11-09-2024 - 1 minuten leestijd

De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao heeft een reeks belangrijke adviezen uitgebracht in 2023, gericht op het versterken van de sociaaleconomische weerbaarheid van het eiland. De adviezen, gericht op onder andere de herziening van belastingwetgeving en de verhoging van het minimumloon, spelen een belangrijke rol in de economische en sociale ontwikkeling van Curaçao.

Een van de belangrijkste adviezen werd al in januari gegeven. Het betrof een initiatiefwet om de Landsverordening minimumlonen te wijzigen, wat uiteindelijk leidde tot een verhoging van het minimumloon. Deze maatregel is bedoeld om de koopkracht van de werknemers te beschermen en bij te dragen aan een eerlijker inkomensverdeling.

Daarnaast heeft de SER in maart een advies uitgebracht over de herziening van de belastingverordeningen, wat een stap is in de richting van een transparanter en rechtvaardiger belastingstelsel. Dit advies kwam op verzoek van de minister van Financiën en richtte zich onder meer op de omzetbelasting en invoerrechten.

Depositogarantiestelsel

Een ander advies was de invoering van een depositogarantiestelsel, waarmee spaarders beter worden beschermd in het geval van een financiële crisis.

Ook milieukwesties kregen in 2023 aandacht van de SER. In december werd een advies uitgebracht over de invoering van luchtkwaliteitseisen voor het eiland, wat een belangrijk onderdeel is van de plannen om de volksgezondheid te verbeteren en vervuiling tegen te gaan.

