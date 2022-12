SER Curaçao wordt volgende voorzitter Internationale Association Adviesraden, AICESIS

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad van Curaçao wordt de komende twee jaar voorzitter van de International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions.

Volgens de statuten van AICESIS rouleert het voorzitterschap van de vereniging om de twee jaar tussen de continenten. Momenteel is de regio Azië, Eurazië en het Midden-Oosten voorzitter. Deze positie wordt in oktober volgend jaar overgedragen aan de SER van Curaçao, die Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vertegenwoordigt.

Het hoofddoel van de vereniging is het aanmoedigen en bevorderen van de dialoog en uitwisselingen tussen haar leden en, op een breder niveau, het stimuleren van de dialoog tussen economische en sociale partners in de wereld.

AICESIS telt meer dan 70 leden, namelijk sociaaleconomische raden en soortgelijke instellingen voor sociale dialoog die evenwichtig over de verschillende continenten zijn verdeeld.

Achttien procent van de leden zijn raden uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, 36 procent komt uit Europa, dertig procent uit Afrika en zestien procent uit Azië/Eurazië en het Midden-Oosten.

De vereniging heeft gewone leden, waarnemers en geassocieerde leden, zoals internationale organisaties en instellingen. AICESIS werd opgericht in juli 1999 in Port Louis, Mauritius. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, België.

Concreet houdt het voorzitterschap in dat de SER van Curaçao voor een periode van twee jaar, vanaf eind oktober 2023, leiding geeft aan AICESIS en de samenwerking van de vereniging met haar partners en netwerken bevordert.