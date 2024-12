Overheid SER: Curaçaose overheid moet migratiecrisis aanpakken Dick Drayer 11-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao roept de overheid op om de migratiecrisis op het eiland actief aan te pakken. Raul Henriquez, directeur en algemeen secretaris van de SER, benadrukte tijdens een internationale conferentie in Athene dat het nu tijd is voor actie: “Inclusieve groei is geen ideaal, maar een noodzaak.”

De oproep vond plaats tijdens de conferentie ‘Demografie, Migratie en Arbeidsmarkten’ op 2 en 3 december, waar vertegenwoordigers uit meer dan dertig landen bijeenkwamen. Henriquez sprak namens AICESIS, de internationale vereniging van sociaaleconomische adviescolleges, die momenteel door de SER wordt voorgezeten.

In de gezamenlijke verklaring van de conferentie wordt aangedrongen op investeringen in onderwijs en sociale voorzieningen, betere integratie van migranten en een eerlijkere verdeling van middelen. Henriquez beklemtoonde dat de uitdagingen rondom migratie een gedeelde verantwoordelijkheid zijn: zowel lokaal als wereldwijd.

