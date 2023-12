SER neemt voortouw in aanpak integriteit en veiligheid op de werkvloer

WILLEMSTAD – De Sociaal-economische Raad (SER) van Curaçao heeft onlangs een belangrijke stap gezet in het bevorderen van integriteit en veiligheid op de werkvloer. De raad ontving het boek ‘Stop het Zwijgen’, een praktische gids gericht op leiderschap en bestuur, van auteurs Karin Bosman en Frank Peters van Report App. Dit initiatief onderstreept het groeiende belang van een veilige en integere werkomgeving in Curaçao.

Raul Henriquez, directeur en algemeen secretaris van de SER, nam het boek in ontvangst tijdens een ceremonie. Het moment markeert een nieuwe fase in de inspanningen om sociale veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Dit volgt op een serie initiatieven, waaronder de succesvolle Masterclass Sociale veiligheid in Gesprek, georganiseerd door Afas Curaçao eerder dit jaar.

Het boek Stop het Zwijgen is niet zomaar een publicatie; het staat symbool voor een progressieve benadering van werkplekproblemen. Het combineert de uitgebreide ervaring van Bosman en Peters met praktische methoden, waardoor het een essentiële gids vormt voor het scheppen van een betere werkomgeving.

De SER speelt een cruciale rol in het verspreiden van de boodschap van het boek. Als adviesorgaan betrokken bij sociale en economische kwesties, helpt de SER dit thema te verankeren in de Curaçaose arbeidscultuur. Hun steun benadrukt het belang van sociale veiligheid en draagt bij aan positieve veranderingen in werkrelaties op het eiland.

Met Stop het Zwijgen wordt een belangrijk signaal afgegeven: het is tijd om de stilte te doorbreken en actief te werken aan een transparante, veilige werkomgeving. Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling en welvaart van Curaçao.