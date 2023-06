SER: Nieuwe gokwet Curaçao geeft geen zicht op uitvoering van de handhaving

WILLEMSTAD – De SER constateert dat de ontwerpwetgeving van de nieuwe gokwet (LOK 2023) onvoldoende informatie verschaft over hoe het toezicht en de handhaving van de online kansspelsector in de praktijk worden uitgevoerd. Het is volgens de raad van cruciaal belang dat er concrete maatregelen worden genomen om de naleving van de regels te waarborgen en de integriteit van de sector te beschermen.

De SER adviseert de beleidsmakers om een duidelijk en transparant handhavingskader op te stellen. Dit omvat onder andere het vaststellen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthoudende instanties, het definiëren van de sancties bij overtredingen en het opzetten van een effectief systeem voor rapportage en klachtenafhandeling.

Daarnaast wijst de SER op het belang van samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties, zoals de CGA, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, om een gecoördineerde aanpak van illegale praktijken en

Curaçao Gaming Authority

De Sociaal-Economische Raad (SER) benadrukt het belang van een doeltreffende handhaving van de regulering voor de online kansspelindustrie, met specifieke aandacht voor de rol van de Curaçao Gaming Authority (CGA).

De CGA zal verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van vergunningsaanvragen, certificering van dienstverleners, naleving van wetgeving, controle op belastingbetalingen en het bijhouden van een register van kansspelvergunningen, leveranciersvergunningen en sanctiebeschikkingen.

Maar de SER maakt zich echter zorgen over de institutionele capaciteit van de toekomstige kansspelautoriteit op korte termijn. Er wordt verwacht dat de inwerkingtreding van de nieuwe wet een grote werkdruk zal opleveren voor de CGA, gezien de overgangsregeling die bestaande bedrijven verplicht om binnen drie maanden na inwerkingtreding een vergunning aan te vragen. De SER dringt er daarom bij de beleidsmakers op aan om voldoende middelen en personeel beschikbaar te stellen om de taken van de CGA naar behoren uit te voeren.

Daarnaast is de SER van mening dat het voorgestelde maximum aantal leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de CGA te beperkt is gezien de taken en verantwoordelijkheden van de autoriteit. De SER adviseert om het aantal RvC-leden uit te breiden van drie naar vijf en ervoor te zorgen dat de RvC-leden deskundig zijn op financieel, juridisch, AMUCFT (Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism) en responsible gaming vlak.

Verder pleit de SER voor strikte regels met betrekking tot mogelijke belangenverstrengeling van RvC-leden, vergelijkbaar met de bepalingen voor leden van de Raad van Bestuur (RvB). Het is van belang dat personen die werkzaam zijn in of gelieerd zijn aan de kansspelsector uitgesloten worden van benoeming in de RvC om mogelijke belangenconflicten te voorkomen.

De SER is van mening dat de financiële afhankelijkheid van de CGA van de landsbegroting afbreuk doet aan haar onafhankelijkheid. Volgens de FATF-aanbevelingen moeten toezichthouders over voldoende financiële middelen beschikken. De SER beveelt aan om maatregelen te treffen, zoals het wijzigen van de Landverordening Financieel Beheer, zodat de CGA inkomsten kan genereren om minder afhankelijk te zijn van de overheid.